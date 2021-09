Dardai mit Blick auf Leipzig: «einen Tick mutiger»

Hertha-Trainer Pal Dardai geht mit gestiegenem Optimismus in die Vorbereitung auf den nächsten Härtetest seiner Mannschaft bei Vizemeister RB Leipzig. «Jedes Spiel ist schwer. Es gibt Jahre, da hat Hertha Probleme gehabt gegen kleine Mannschaften. Dann gibt es Jahre, da war es umgekehrt», erklärte der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten, der seine Profis nach zwei freien Tagen am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz bittet.

«Wir haben ein Spiel vor der Nase, das ist jetzt Leipzig. Da haben wir schon mit zehn Spielern gewonnen durch Davie Selke», erinnerte Dardai an den 3:2-Sieg im Dezember 2017. «Dann haben wir schon richtig verloren. Jedes Spiel ist anders.» Seit jenem 3:2 war Hertha gegen RB sechs Mal - teilweise deftig - unterlegen und spielte einmal remis. Dardai setzt für die Neuauflage des Duells nun auf das mit den jüngsten zwei Liga-Siegen angehäufte Selbstbewusstsein: «Wenn du ein paar Punkte hast, bist du einen Tick mutiger.»

Der Ungar sieht vor allem in der Entwicklung der internen Teamstruktur Fortschritte. «Letztes Jahr hatten wie sehr viele Spieler mit individuellen Gedanken, es war so schwer, eine Mannschaft zu formen. Jetzt hast du eine Mannschaft. Sie sind gemeinsam in eine Richtung gegangen, da müssen wir dranbleiben.»