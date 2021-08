Maolida ein Herthaner: «Wird Spiel nach vorne bereichern»

Myziane Maolida ist nun ein Berliner. Der 22 Jahre alte Franzose hat beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC einen Vertrag unterschrieben. Vier Jahre, bis Ende Juni 2025 ist er gültig. Die Erwartungen sind groß, auf beiden Seiten.

Der Linksaußen spielte zuletzt bei OGC Nizza. «In Myziane erhalten wir unsere anvisierte Verstärkung für die Flügelposition und damit weitere Flexibilität im Offensivbereich», sagte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic am Dienstag in einer Mitteilung: «Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern.»

Eine Investition in die Zukunft. Maolida ist der achte Neuzugang des Berliner Vereins, dessen Neuanfang mit der Ankunft unter anderem von Bobic bisher wenig aufbauend verlief. Nach drei Niederlagen an den ersten drei Spieltagen ist Hertha Letzter in der Bundesliga. Trainer Pal Dardai bot nach der 0:5-Klatsche zuletzt gegen den FC Bayern München praktisch schon seinen Rücktritt an.