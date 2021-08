Hertha BSC kurzzeitig mit freiem Dauerkartenverkauf

Interessierte können allerdings lediglich eine Dauerkarte in dem Online-Shop oder über die Hotline des Clubs ordern. Hertha konnte am Samstag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:2) zum ersten Mal seit 309 Tagen wieder Zuschauer im Olympiastadion begrüßen. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Verordnung sind derzeit bis zu 25 000 Personen in der Arena zugelassen.