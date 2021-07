Hertha BSC leiht Ngankam an Greuther Fürth aus

Fußball-Bundesligist Hertha BSC leiht Stürmertalent Jessic Ngankam für ein Jahr an Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth aus. Das gaben die Berliner am Donnerstag bekannt. «Für Jessic ist es jetzt wichtig, möglichst viele Spielminuten in der Bundesliga zu bekommen. Deshalb wird ihm dieser Schritt für seine persönliche Entwicklung guttun», sagte Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport beim Hauptstadtclub, über das Leihgeschäft. Der 20 Jahre alte Ngankam ergänzte in einer Vereinsmitteilung: «Ich sehe das als große Gelegenheit, Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln.»

Der gebürtige Berliner Ngankam spielt seit 2006 für Hertha und durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Akademie. Seit Mai 2020 zählt er zum Bundesliga-Kader. Dabei erzielte Ngankam bisher zwei Tore in 19 Einsätzen.