Zwei Trainingslager: Hertha terminiert Saisonvorbereitung

Fußball-Bundesligist Hertha BSC startet die Vorbereitung auf die neue Spielzeit mit internen Leistungstests ab dem 28. Juni. Zur ersten Trainingseinheit im Amateurstadion wird Hertha-Trainer Pal Dardai seine Mannschaft am 30. Juni um 15.00 Uhr auf dem Platz empfangen, wie der Verein am Samstag mitteilte. Ob Zuschauer zugelassen werden dürfen, hängt dabei von den Anordnungen der Behörden ab.

Einen Tag nach dem Trainingsauftakt fährt das Team für eine Woche in das Trainingslager in Neuruppin. Dort sollen die athletischen Grundlagen im Hinblick auf die neue Saison gelegt werden. Am Rande des Ruppiner Sees wird die Mannschaft am 4. Juli (18.30 Uhr) auch die Auslosung für die erste DFB-Pokalrunde gemeinsam verfolgen. Mit dem Pokalwochenende vom 6. bis 8. August startet die neue Spielzeit, der erste Bundesliga-Spieltag wird eine Woche später angepfiffen. Den Spielplan veröffentlicht die Deutsche Fußball-Liga am 25. Juni.