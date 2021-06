«Kicker»: Herthaner Leckie kehrt nach Australien zurück

Mathew Leckie nimmt nach vier Jahren Abschied von Hertha BSC und der Fußball-Bundesliga. Der 30 Jahre alte Australier, dessen Vertrag bei den Berlinern Ende Juni ausläuft, kehrt in seine Geburtsstadt Melbourne zurück, wie der «Kicker» berichtete. Beim aktuellen Tabellenführer der australischen A-League, Melbourne City FC, hat der Mittelfeldspieler einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnet. Vom Verein gab es noch keine Bestätigung.

Der 63-malige Nationalspieler war 2017 für drei Millionen Euro vom damaligen Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt nach Berlin gewechselt. Zuvor war Leckie, der 2011 von Adelaide United zu Borussia Mönchengladbach stieß, auch noch beim FSV Frankfurt unter Vertrag und absolvierte in Deutschland insgesamt 139 Bundesligaspiele sowie 91 Partien in der 2. Liga.

© dpa

