«Bild»: Hertha setzt weiter auf Dardai und Friedrich

Fußball-Bundesligist Hertha BSC setzt der «Bild» zufolge auch in der kommenden Saison auf Pal Dardai als Trainer und Arne Friedrich als Sportdirektor. Diese Personalentscheidungen sollen laut dem Bericht auf der digitalen Mitgliederversammlung der Berliner am Sonntag verkündet werden. Der 45 Jahre alte Dardai hatte das Amt im Januar als Nachfolger von Bruno Labbadia erneut übernommen und den abstiegsbedrohten Hauptstadt-Club zum Klassenerhalt geführt.

Dem Ungarn soll neben seinen Co-Trainern Admir Hamzagic und Andreas Neuendorf auch Friedrich (42) weiter in verantwortlicher Rolle zur Seite stehen. Der ehemalige Nationalspieler hatte sich zuvor Bedenkzeit erbeten. Die Fortsetzung mit dem Retterteam sei auch ein Wunsch von Fredi Bobic gewesen, der am kommenden Dienstag als Geschäftsführer Sport vorgestellt wird. Der 49-Jährige kommt vom Liga-Rivalen Eintracht Frankfurt zur Hertha.

