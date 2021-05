Hertha noch ohne Entscheidung zu Radonjic

Fußball-Bundesligist Hertha BSC lässt sich bei der Entscheidung über einen möglichen Kauf von Nemanja Radonjic Zeit. «Es ist noch nichts entschieden», sagte Hertha-Pressesprecher Marcus Jung der Deutschen Presse-Agentur. Medien hatten zuvor berichtet, dass der Tabellen-Vierzehnte eine Kaufoption für den offensiven Mittelfeldspieler von Olympique Marseille habe auslaufen lassen.

Der 25 Jahre alte serbische Nationalspieler war am letzten Tag des Wintertransferfensters vom französischen Erstligisten bis zum Saisonende mit anschließender Kaufoption ausgeliehen worden. Nach Anlaufschwierigkeiten zeigte der schnelle Radonjic besonders in den letzten Spielen sein Können und bekundete, in Berlin bleiben zu wollen.