Hertha-Retter Dardai warnt und wartet

Die Warnung von Pal Dardai an die Chefs von Hertha BSC ist deutlich. Zwar gelang es dem Vorzeigegesicht des Berliner Vereins mit seiner speziellen Art und einem wahren Kraftakt noch, seinen Club vor dem Absturz in Liga zwei zu bewahren. Doch von den Ambitionen des starken Investors Lars Windhorst ist Hertha ganz weit entfernt, machte Dardai zum Saisonabschluss drastischer denn je deutlich. «Wir haben es geschafft als Team, aber Hertha hat im Moment noch keine Mannschaft», sagte der Ungar. Eine Stammelf? Eine Achse? Fehlanzeige!

Dardai sieht seinen Herzensverein auch nach seiner erfolgreichen Rettungsmission weiter in einer gefährlichen Situation. «Du musst aufpassen, einen Umbruch nach dem Umbruch kannst du nicht machen.» Vor allem Führungs- und Mentalitätsspieler würden Hertha fehlen, erst recht nach dem Karriereende von Rio-Weltmeister Sami Khedira. «Ich bin überwiegend dankbar für die Erlebnisse in den vergangenen 15 Jahren. Es war mein Traumjob», sagte der Ex-Nationalspieler zum Abschied. Hertha brauche in Zukunft zwei, drei bestimmende Typen wie Khedira, um stabiler zu werden, betonte Dardai.