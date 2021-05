«Sehr schönes Gefühl»: Ngankam rettet Millionen-Truppe

Dass ausgerechnet ein Eigengewächs zum Retter der neureichen Millionen-Truppe von Hertha BSC werden würde, hat Pal Dardai irgendwie geahnt. «Ich habe schon vor zwei Monaten in einem Interview gesagt: Vielleicht macht Jessic irgendwann das wichtigste Tor der Saison», sagte der Trainer am Mittwochabend.

Dass er den 20-Jährigen zuvor neunmal in Folge nicht in den Kader berufen hatte, habe ihm «im Herzen wehgetan», berichtete Dardai: «Jessic ist im Training immer gut. Er macht alles. Ich habe schon in der U13 mit ihm gearbeitet. Aber auf seiner Position spielen Cordoba oder Piatek, das sind Millionen-Spieler.» Ein Satz, der ein Dilemma der Hertha gut beschreibt: Durch die Konzentration auf teure Stars hat der durch Investor-Millionen aufgepumpte Hauptstadt-Club die Talente aus seiner guten Akademie ein Stück weit vergessen.

Ngankam hatte Anfang Oktober sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Ein 3:3 beim FC Bayern in der 88. Minute. Das ein wenig unterging, weil der Rekordmeister durch Robert Lewandowski doch noch gewann. Zuletzt schien der Deutsch-Kameruner weiter weg denn je von einem Einsatz. Die Verletzung Cordobas spülte ihn auf Schalke in den Kader. Dass sich nun auch noch Piatek verletzte (Dardai: «Das Sprunggelenk ist am Arsch») und Dodi Lukebakio wegen seiner Gelb-Roten Karte fehlt, könnte ihm am Samstag gegen den 1. FC Köln sogar den ersten Startelfeinsatz bescheren.