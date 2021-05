Hertha BSC begrüßt Trennung von Lehmann

Hertha-Präsident Werner Gegenbauer hat das Ende der Amtszeit von Jens Lehmann im Aufsichtsrat des Berliner Fußball-Bundesligisten nach dessen irritierender Nachricht an Dennis Aogo begrüßt.

«Solche Einlassungen entsprechen in keiner Weise den Werten, für die Hertha BSC steht und sich aktiv einsetzt», sagte der 70-Jährige am Mittwoch: «Hertha BSC distanziert sich von jeglicher Form von Rassismus.» Investor Lars Windhorst hatte kurz zuvor den Beratervertrag mit Ex-Nationalspieler Lehmann beendet. Damit endete auch dessen Mandat im Aufsichtsrat der Profiabteilung Hertha BSC GmbH & Co. KGaA.