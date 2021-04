Hertha-Präsident: Mit Dardai und Friedrich weitermachen

Hertha-Clubchef Werner Gegenbauer sieht in Trainer Pal Dardai und Sportdirektor Arne Friedrich die idealen Besetzungen auch für die kommende Saison. Personalentscheidungen würden zwar in den Bereich des neuen Sport-Geschäftsführers Fredi Bobic fallen, aber er würde sich freuen, «wenn Pal Trainer bleibt, wenn wir die Klasse halten», sagte Vereinspräsident Gegenbauer in der «Sport Bild» (Mittwoch). «Ich ziehe meinen Hut davor, dass er die Aufgabe angenommen hat. Pal hat sich weiterentwickelt, ist viel abwägender, ausgeglichener, aber auch viel fordernder geworden.»

© dpa

Dardai hatte Hertha Ende Januar zum zweiten Mal als Cheftrainer übernommen. Nach einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne für das komplette Team wegen Corona-Fällen kann der abstiegsgefährdete Berliner Fußball-Bundesligist ab Freitag wieder trainieren und muss dann sechs Spiele in 20 Tagen austragen. «Bei Hertha stehen alle mit durchgedrücktem Rücken da. Wir gehen jetzt gemeinsam da durch», sagte Gegenbauer zur komplizierten Situation. Auch Dardai hatte betont: «Wir sind unser Kreis, da gibt es keine Hektik.»

Friedrich würde als Sportdirektor «positive Impulse setzen», auch wenn der Ex-Nationalspieler selbst noch «ein Lernender» in dem Job sei, erklärte der Hertha-Präsident. «Es wäre für beide Seiten eine tolle Lösung, wenn er es mindestens noch ein Jahr weitermachen würde.» Für die Zeit nach der Saison kündigte Gegenbauer eine gründliche Aufarbeitung der jüngsten eineinhalb Jahre an: «Klar ist: Vieles ist selbst verschuldet. Es gibt aber nicht einen Kardinalfehler. Es sind einige Dinge falsch gelaufen.»

© Bundesdruckerei GmbH Werden Sie jetzt Antwortgeber! Wir begeistern uns für digitale Daten und sichere Identitäten. Sie auch? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns im Team: bdr.de/karriere mehr