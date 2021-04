Hertha vor dem Neustart: Vorsicht vor Gelenkschmerzen

Die stetig wachsende Vorfreude auf das nahende Ende der Corona-Quarantäne will Pal Dardai gar nicht verbergen. «Irgendwann wird dir langweilig, du kannst nicht nur Fußball gucken», berichtete der Trainer von Hertha BSC über die Zeit in den eigenen vier Wänden.

Die Trainingspläne für die erste Übungseinheit des Berliner Bundesligisten am Freitag hat der 45-Jährige längst gemacht. «Jeder wartet schon, rauszukommen, jeder ist bereit zum Training zu kommen», erzählte Dardai am Montag bei einem digitalen Mediengespräch von seinen Eindrücken bei den Video-Chats mit seinen Spielern.

Doch wenn der akut abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist den Saison-Endspurt mit sechs Spielen in 22 Tagen angeht, ist Vorsicht geboten. Das weiß auch Dardai. Gelenkschmerzen, Adduktorenprobleme, das seien kaum vermeidbare Probleme trotz der intensiven Einheiten im Fußball-Homeoffice in den vergangenen Tagen. «In Mainz wollen wir von 0 auf 100 gehen, aber nicht so, dass einer gleich kaputt geht. Wir haben noch sechs Spiele», sagte Dardai.