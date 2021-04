Expertin zu Hertha: Quarantäne kann «Riesenchance sein»

Hertha BSC kann aus Sicht von Mentalpsychologin Julia Goessler auch gestärkt aus der Quarantänezeit in die entscheidende Phase der Fußball-Bundesliga gehen. «Die Quarantäne bringt alles durcheinander und nun müssen alle alles anders machen. Viele denken, das ist eine Katastrophe. Aber das kann eine Riesenchance sein, wenn man das nun richtig angeht», sagte Goessler in einem Interview dem «Tagesspiegel» (Freitag). Dazu gehöre aber mehr als «'Jetzt erst recht'», betonte die Expertin.

Nach vier Corona-Fällen mussten sich Spieler und Trainer von Hertha BSC für 14 Tage in eine häusliche Quarantäne begeben. Am 30. April dürfen sie wieder zusammen auf dem Trainingsgelände der Herthaner arbeiten. Der Verein stattete die Profis zum Erhalt der Fitness unter anderem mit Laufbändern und Spinningrädern aus. Trainiert wird meist zweimal am Tag, einmal davon unter Anleitung und Beobachtung vor allem durch Fitness-Coach Henrik Kuchno. Nach dem Ende dieser Quarantäne müssen die Herthaner in knapp drei Wochen bis zum Saisonende sechs Spiele bestreiten.