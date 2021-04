Quarantäne-Sorgen für Dardai: «Nicht rumheulen»

Sein typisch schelmisches Lächeln hat Pal Dardai nicht verloren, auch wenn die Situation kompliziert ist bei Hertha BSC und auch bei ihm Zuhause. Doch für einige Momente wirkt der Chefcoach des Berliner Fußball-Bundesligisten nachdenklicher und zurückhaltender als sonst, vor allem als er am Montag aus einem kleinen Zimmer mit weißer Gardine heraus in einer virtuellen Medienrunde über die Corona-Erkrankung seiner Frau Monika spricht. «Sie leidet», berichtete Dardai, es habe sie schlimmer erwischt als ihn selbst.

Seitdem sind das komplette Team und alle engen Betreuer in häuslicher Quarantäne, 14 Tage lang. Er beobachtet das Online-Training seiner Profis, telefoniert «15 Mal am Tag» mit Freund und Co-Trainer «Zecke» Neuendorf und muss seinen Sohn Bence beruhigen, der ebenfalls den Flachbau zehn Fahrrad-Minuten vom Olympiastadion entfernt nicht verlassen darf. Ein bisschen habe sein jüngster Sprössling, der für Herthas U16 kickt, schon darüber gemault. So beschreibt Dardai einen Tag in der Isolierung.