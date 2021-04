Dardai-Quarantäne: Erstes Training mit Friedrich

Interimstrainer Arne Friedrich hat nach den drei positiven Corona-Tests bei Hertha BSC das erste Training geleitet. Neben Chefcoach Pal Dardai mussten sich auch Assistenzcoach Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio in häusliche Quarantäne begeben. Das komplette restliche Team wird bis zum 28. April in einem Berliner Hotel isoliert. Lediglich zu den Trainingseinheiten und zu den Spielen kann das Quartier verlassen werden. Auch zur Partie am Sonntag in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 wird Hertha aus der Hygiene-Blase anreisen.

© dpa

Der ehemalige Nationalspieler Friedrich bat am Donnerstagnachmittag seine Profis zur Übungseinheit. Im Kreis erläuterte der Sportdirektor, der jetzt im Abstiegskampf in Doppelfunktion gefordert ist, seine Pläne für die kommenden Tage bis zum Mainz-Spiel. Assistiert wird Friedrich von den U23-Trainern Malik Fathi und Levent Selim.