Eintracht und Bobic trennen sich - Nun Weg frei zu Hertha?

Für Fredi Bobic könnte der Weg zu Hertha BSC nun frei sein. Am Mittwoch verkündete sein bisheriger Arbeitgeber Eintracht Frankfurt den vorzeitigen Abschied des 49-Jährigen bereits zum Ende des kommenden Monats.

Bobic hatte bei den Hessen einen Vertrag bis 2023, machte aber schon vor geraumer Zeit klar, dass er möglichst schnell gehen will. Über die Trennungs-Details wurde Stillschweigen vereinbart, für den Ex-Profi wirkt es trotzdem wie eine Befreiung. «Ich blicke auf fünf großartige Jahre bei Eintracht Frankfurt zurück. Die in dieser Zeit realisierten Erfolge erfüllen mich mit Stolz. Wir haben viel verändert und viel geschaffen», sagte Bobic. Was er nach der Zeit in Frankfurt zukünftig macht, ging aus der Mitteilung nicht hervor.