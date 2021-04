Hertha hat neuen Torwarttrainer: Hofstädt kommt von Junioren

Zwei Tage nach der Trennung von Zsolt Petry hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC Ilja Hofstädt als neuen Torwarttrainer zum Profiteam geholt.

«Wir haben eine Entscheidung getroffen, nachdem es mit unserer Wunschlösung Gabor Kiraly nicht geklappt hat», sagte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich auf einer digitalen Pressekonferenz am 08. April 2021. Für die letzten Spiele rücke Hofstädt von den U19-Junioren auf. Hertha hatte Petry am Dienstag freigestellt, nachdem der 54-Jährige in der ungarischen Tageszeitung «Magyar Nemzet» homophobe und migrationsfeindliche Aussagen getätigt hatte.