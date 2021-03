BVB gegen Hertha weiter ohne Guerreiro: Reyna zurück

Borussia Dortmund muss im Spiel gegen Hertha BSC (18.30 Uhr/Sky) erneut auf Raphael Guerreiro verzichten. Wie schon in den Partien beim FC Bayern (2:4) und gegen den FC Sevilla steht der Portugiese wegen einer Muskelverletzung nicht im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten. Dagegen kehrt Angreifer Giovanni Reyna in den Kader des Tabellensechsten zurück. Im Vergleich zum 2:2 gegen Sevilla nimmt Trainer Edin Terzic eine Änderung vor: Julian Brandt ersetzt Thomas Delaney. Auch Hertha-Coach Pal Dardai begnügt sich nach dem lang ersehnten Sieg gegen Augsburg (2:1) mit einem Wechsel in der Startelf: Marvin Plattenhardt läuft für Santiago Ascacibar auf.

