Neuer Rasen für das Olympiastadion

Hertha BSC bekommt für die letzten fünf Heimspiele im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga noch einmal einen neuen Rasen im Berliner Olympiastadion.

Das Ende 2020 gerade neu verlegte Grün wird nach nur sechs Partien schon wieder ausgetauscht, teilte die Olympiastadion Berlin GmbH am 03. März 2021 mit. «Das erst im vergangenen Dezember eingebrachte Geläuf wurde durch die verkürzte Winterpause bei gleichzeitig erhöhter Spielfrequenz in Mitleidenschaft gezogen», hieß es ein einer Pressemitteilung.

Die Umbauarbeiten sollen vom 16. bis 18. März erfolgen. Letztmals auf dem alten Rasen, auf dem bislang nur ein Sieg gegen Schlusslicht Schalke 04 (3:0) gelang, spielt die Hertha somit am Samstag (06. März 2021) gegen den FC Augsburg. In dieser Saison stehen dann bis Mitte Mai noch die Heimpartien gegen Bayer Leverkusen (21. März) sowie Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg, Arminia Bielefeld und den 1. FC Köln an, die noch nicht genau terminiert sind.