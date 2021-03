Ex-Trainer Funkel: Hertha BSC wird nicht absteigen

Der frühere Hertha-Trainer Friedhelm Funkel ist vom Verbleib der Berliner in der Fußball-Bundesliga überzeugt. «Ich glaube, dass diese Mission erfolgreich abgeschlossen wird - und dass Hertha nicht absteigen wird. Dafür ist die Mannschaft zu gut», sagte der 67-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichen Interview des rbb und lobte zugleich die Arbeit von Coach Pal Dardai. Der Ungar sei «auf dem richtigen Weg, aus den vielen Individualisten, für die man viel Geld ausgegeben hat, ein Team zu formen und die Berliner wieder in die Spur zu bringen.» Durch Dardais Art seien «Verbesserungen eingetreten. Aber es müssen jetzt Ergebnisse her», sagte Funkel.

© dpa

Als Trainer war Funkel 2010 mit Hertha BSC selbst in die zweite Liga abgestiegen. Vergleichen könne man die die Situation von damals aber nicht mit der aktuellen. «Der gravierende Unterschied ist, dass es in dieser Saison ein paar Mannschaften gibt, die deutlich schlechter sind und nur noch wenige Punkte holen werden», sagte Funkel, der auf den Hauptstadtclub setzt: «Ich hoffe einfach, dass das nötige Spielglück jetzt zur Hertha zurückkommt. Das hatten wir damals und Hertha zuletzt einfach nicht. Das sind die Kleinigkeiten, die entscheidend sein werden, um die Klasse zu halten.»

Vor dem 24. Spieltag steht Hertha mit lediglich 18 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz und liegt weit hinter den Erwartungen. «Die Situation ist sicherlich bedrohlich, man darf sie absolut nicht unterschätzen. Ich glaube aber, das macht Pal auch nicht», sagte Funkel. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Berliner im heimischen Olympiastadion auf den FC Augsburg.