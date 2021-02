«Wie verhext»: Torflaute bringt Hertha immer mehr in Not

Eigentor, Pfosten, ein zurückgenommener Elfmeter und Ex-Weltmeister Sami Khedira verletzt - Hertha BSC läuft dem Glück und dem Erfolg weiter verzweifelt hinterher. «Wir haben auch unsere Möglichkeiten gehabt, machen ein unglückliches Eigentor, haben genug Chancen, trotzdem steht es am Ende 0:2. Das ist Schicksal, das musst du einfach akzeptieren», fasste Trainer Pal Dardai den Auftritt seiner Berliner nach der Niederlage beim VfL Wolfsburg am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammen.

Und wie es in so einer Situation ist: Ausgerechnet ein Eigentor von Lukas Klünter (38. Minute) brachte die Gäste am Samstag auf die Verliererstraße. Ein Kopfballtreffer von Maxence Lacroix (89.) besiegelten den nächsten Rückschlag. «Das ist kein gutes Gefühl. Es ist Abstiegskampf. Jedes Spiel und jeder Punkt werden sehr wichtig», bemerkte Hertha-Torwart Rune Jarstein im Pay-TV-Sender Sky und ergänzte: «Wir sind sehr enttäuscht, haben ein gutes Spiel gemacht und hatten genug Torchancen. Aber am Ende sind es null Punkte.»