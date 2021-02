Hertha vor heikler Aufgabe: Dardai sieht Chance

Der nächste Hertha-Gegner hat gerade einen Positiv-Lauf, Trainer Pal Dardai aber sieht im Gastspiel beim VfL Wolfsburg mehr die Chance als die Gefahr.

«Du musst nicht hingehen und Angst haben», betonte der Berliner Chefcoach, dessen Team nach acht Spielen ohne Sieg immer mehr in den Abstiegskampf verstrickt ist. «Die sind gerade gut, aber wir steigern uns», betonte Dardai vor der Bundesliga-Partie am Samstag (27. Februar 2021, 15.30 Uhr/Sky): «Wir hatten auch gegen Top-Mannschaften wie Bayern und Leipzig gute Momente und klare Torchancen. Jede Mannschaft hat ihre Stärken und Schwächen. Die Schwächen musst du nutzen.»

Mit einer guten Tagesform sei auch bei den gefestigten Wolfsburgern etwas zu holen, bemerkte Dardai. Dazu muss aber vor allem eins her: Die Berliner müssen wieder ins Tor treffen. In den vier Spielen unter Dardai, der Ende Januar Bruno Labbadia als Chefcoach abgelöst hatte, gab es nur zwei Hertha-Tore. In den jüngsten acht sieglosen Partien waren es insgesamt lediglich drei.