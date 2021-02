Bobic schließt Job bei Hertha nicht aus: «Weiß kein Mensch»

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic kommentiert Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Hertha BSC weiterhin sehr ausweichend.

«Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Das habe ich aber schon immer gesagt. Ich bin sehr glücklich mit dem Job, den ich hier mache. Aber trotzdem: Was die Zukunft bringt, weiß kein Mensch», sagte der 49-Jährige am Montag beim TV-Sender Sky Sport News HD. Der frühere Torjäger merkte an, er lese auch die Zeitung. Solche Gerüchte seien «ganz normal». Er fokussiere sich weiter nur auf seinen Job bei den Hessen.