Manager Preetz: «Total überzeugt» von Trainer Labbadia

Manager Michael Preetz vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zweifelt nicht an den Qualitäten von Trainer Bruno Labbadia. «Wir sehen, wie Bruno alle Themen angeht und sind total von ihm überzeugt. Das ist in den vergangenen Wochen, in denen es nicht die gewünschten Ergebnisse gab, noch mal sehr deutlich geworden», sagte der 53-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). Der im Sommer eingeleitete Umbruch benötige Zeit, um die stark verjüngte Mannschaft zu formen und zu verbessern.

© dpa

Der frühere Bundesliga-Profi verweist auf die Chancen im Januar, in dem Hertha noch auf den 1. FC Köln, die TSG 1899 Hoffenheim, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt trifft. Gegen diese Mannschaften will Hertha mit guten Ergebnissen die Abstiegsregion verlassen. «Allerdings nur mit Auftritten wie gegen Schalke und nicht wie in Bielefeld», sagte Preetz rückblickend auf den 3:0-Erfolg über Schalke sowie die 0:1-Niederlage am Sonntag gegen den Aufsteiger aus Ostwestfalen.

Gerade der Auftritt auf der Bielefelder Alm hat den Funktionär verärgert. «Es ist definitiv nicht akzeptabel, wenn man ein Spiel verliert und sich danach eingestehen muss, dass der Gegner den Sieg letztlich mehr gewollt und mehr investiert hat. Da gibt es Gesprächsbedarf mit den Spielern», sagte der mit 84 Treffern Rekordtorschütze der Hertha.

Trotz der derzeitigen Lage sieht Preetz die Zukunftsaussichten des Hauptstadtvereins positiv. «Wir möchten aus Hertha einen Verein machen, der auf Sicht regelmäßig um die Teilnahme im europäischen Wettbewerb spielt. Dafür muss der Kader weiterentwickelt werden. Das ist meine Hauptaufgabe. Das Ergebnis wird man am Ende immer an der Tabelle ablesen können.» Den Zeitraum bezifferte der Manager auf die kommenden fünf Jahre: «Das ist weder ein Bremsen noch Träumerei - sondern ein realistisches Ziel.»