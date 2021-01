Bericht: Hertha BSC an Wolfsburgs Gerhardt interessiert

Fußball-Bundesligist Hertha BSC zeigt laut eines Berichts der «Bild» Interesse an einer Verpflichtung von Yannick Gerhardt vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Wie die Zeitung am Freitag meldet, könnte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler in diesem Sommer nach Berlin kommen und den Platz von Matteo Guendouzi einnehmen. Der Franzose ist vom englischen Premier-League-Club FC Arsenal nur bis zum Ende der laufenden Spielzeit ausgeliehen. Eine Kaufoption für den 21-Jährigen gibt es nicht.

Der Vertrag von Gerhardt in Wolfsburg läuft hingegen im Sommer aus, und er könnte ablösefrei zur Hertha wechseln. Dafür spricht auch das gute Verhältnis zu Berlins Trainer Bruno Labbadia, der den VfL in der Vergangenheit schon trainierte. In der Saison 2018/19 war Gerhardt unter Labbadia als Stammspieler gesetzt. Beide zogen mit Wolfsburgs am Ende der Saison in die Europa League ein.

«Er ist jemand, der immer wieder unheimlich gute Läufe in die Tiefe hat. Aufgrund seiner läuferischen Stärke kann er eine Mannschaft auch quälen. Denn hinterherlaufen ist als Gegenspieler immer blöd», hatte Labbadia einst über Gerhardt gesagt. Hertha soll aber nicht alleine um Gerhardt buhlen, auch dessen Ex-Club 1. FC Köln soll mitmischen.