Labbadia fordert Sieg: «Wollen maximale Punktausbeute»

Jetzt haben wir mit Mainz eine Mannschaft vor der Brust, die auch Punkte braucht. Unser Ziel ist es, als Sieger vom Platz zu gehen», sagte der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten vor der Partie im Olympiastadion am Dienstag (15. Dezember 2020). Erstmals in dieser Saison ist die Hertha in drei Spielen in Serie ungeschlagen und könnte mit einem Erfolg gegen Mainz den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte herstellen.