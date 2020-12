Mainz 05: Bei Hertha BSC «angriffslustig» das Spiel gewinnen

Der FSV Mainz 05 will nach zwei Niederlagen den Negativtrend im Abstiegskampf am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC stoppen. «Wir fahren nicht nach Berlin, um Schadensbegrenzung zu betreiben», kündigte Trainer Jan-Moritz Lichte am Montag an. «Wir sind angriffslustig, wir wollen das Spiel gewinnen.» Der Chefcoach erwartet vor allem mehr Konsequenz beim Torabschluss.

© dpa

«Wir verlieren unsere Spiele momentan vor allem im gegnerischen Sechzehner», sagte Lichte. An Großchancen für einen Sieg habe es dem Team auch in den Partien bei Arminia Bielefeld (1:2) und beim 1. FC Köln (0:1) nicht gemangelt. «Aber wir müssen dahin kommen, dass derjenige, der die Chance hat, den Fuß sauber an den Ball hält.»