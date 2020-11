BVB startet ohne Moukoko, Piatek für Cordoba bei Hertha

Noch ohne Teenager-Torjäger Youssoufa Moukoko startet Borussia Dortmund in das Spiel der Fußball-Bundesliga am Abend im Berliner Olympiastadion. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag muss der Stürmer auf sein mögliches Rekord-Debüt als jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte noch warten. Trainer Lucien Favre nominierte Moukoko aber für sein Aufgebot für die Partie gegen Hertha BSC. Bei den Berlinern ersetzt wie erwartet der Pole Krzyzstof Piatek am Samstag den am Knöchel verletzten Kolumbianer Jhon Cordoba in der Sturmspitze.

Ausgangslage: Die Trendwende gelang Trainer Bruno Labbadia schon vor der Länderspielpause. Dem 1:1 gegen Wolfsburg folgte das erlösende 3:0 in Augsburg. Hertha klopft mit sieben Punkten nach sieben Spielen immerhin an die obere Tabellenhälfte an. In Borussia Dortmund wartet aber ein Kontrahent der Extraklasse. Sollte kein Punktgewinn gelingen, stehen den Berlinern wieder schwere Wochen bevor, zumal die kommenden Aufgaben mit Bayer Leverkusen, 1. FC Union Berlin und Borussia Mönchengladbach auch alles abverlangen werden.

Personal: Die Blicke ruhen jetzt auf Krzysztof Piatek. Nach dem Ausfall von Jhon Cordoba soll der Pole im Sturm endlich seine ganze Klasse demonstrieren. Zumindest kamen die Hertha-Spieler auf Länderspielreisen unbeschadet durch die Bundesliga-Pause. Geduld benötigt noch Jordan Torunarigha nach seiner Corona-Quarantäne. Dauerpatient Santiago Ascacibar hat wieder muskuläre Probleme. Lucas Tousart ist nach Knieblessur zurück, ob es für die Startelf reicht, ist ungewiss.

Gegner: Die Dortmunder liegen wieder einmal in Lauerstellung drei Punkte hinter dem FC Bayern, aber auch einen Zähler hinter RB Leipzig. Der Rückstand soll in Berlin auf keinen Fall wachsen. Beim BVB dreht sich alles um das mögliche Debüt von Youssoufa Moukoko. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag könnte der Stürmer zum jüngsten Bundesliga-Spieler werden. Trainer Lucien Favre hielt sich aber noch bedeckt. «Wir werden sehen», sagte der frühere Hertha-Coach.