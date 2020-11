BVB siegt bei Moukoko-Debüt mit Haaland-Viererpack

Borussia Dortmund hat beim historischen Debüt von Youssoufa Moukoko die Patzer der Konkurrenz ausgenutzt. Im Berliner Olympiastadion gewann der BVB am Samstagabend gegen Hertha BSC mit 5:2 (0:1). Mit einem Viererpack (47./49./62./79. Minute) avancierte einmal mehr Dortmunds norwegischer Angreifer Erling Haaland zum Sieggaranten, nachdem die Berliner durch Matheus Cunha (33.) in Führung gegangen waren und durch den Brasilianer per Foulelfmeter in der 79. Minute noch mal auf 2:4 verkürzt hatten. Neben Haaland trug auch noch Raphaël Guerreiro (70.) zum klaren Sieg bei.

© dpa

In der 85. Minute kam dann auch noch Moukoko zu seinem ersten Profi-Einsatz. Trainer Lucien Favre wechselte den Teenager für Haaland ein. Mit 16 Jahren und einem Tag ist Moukoko nun jüngster Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

In der Tabelle zogen die Borussen am achten Spieltag an RB Leipzig, das 1:1 bei Eintracht Frankfurt gespielt hatte, vorbei auf Platz zwei mit nur noch einem Punkt Rückstand auf Rekordmeister und Titelverteidiger FC Bayern. Die Münchner waren daheim gegen den SV Werder Bremen ebenfalls nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

