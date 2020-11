Labbadia: Nicht von irgendwelchem Druck beeinflussen lassen

Auch am Tag nach der verpassten Ergebnis-Trendwende trug Bruno Labbadia zwiespältige Gefühle mit sich herum. Zu hektischen Reaktionen oder grundsätzlichen Kurs-Korrekturen aber sieht der erfahrene Chefcoach von Hertha BSC auch nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie und dem schwächstem Bundesligastart der Berliner seit elf Jahren keinen Anlass.

«Es ist wichtig, immer wieder der Mannschaft die Unterstützung und den Glauben an sich selbst mitzugeben», betonte der Trainer des Fußball-Erstligisten aus der Hauptstadt 14 Stunden nach dem 1:1 im eigenen Stadion gegen den VfL Wolfsburg. Schlechter als mit nur vier Punkten aus sechs Spielen war Hertha zuletzt im Jahr 2009 in eine Saison gestartet - am Ende folgte damals der bittere Abstieg.