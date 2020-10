Vor der Vollversammlung: Hertha BSC braucht Luftverbesserung

Es könnte dicke Luft geben, obwohl Hertha BSC erstmals in seiner 128-jährigen Geschichte seine Mitglieder unter freiem Himmel zu einer Vollversammlung empfängt. Einen Tag vor dem Zusammentreffen der Hertha-Gemeinde im Berliner Olympiastadion spielt die Profi-Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig auch um bessere Stimmung.

«Wir brauchen einfach ein gutes Spiel gegen einen Top-Gegner», sagte Trainer Bruno Labbadia angesichts des Saison-Fehlstarts mit vier Niederlagen und nur einem Sieg in fünf Pflichtspielen. Eine weitere Pleite und womöglich sogar der Absturz auf einen Abstiegsplatz dürften die kritischen Fragen der Mitglieder am Sonntag (11.00 Uhr) noch verschärfen.

Nach den Investitionen von Lars Windhorst und seiner Tennor-Gruppe, die sich in diesem Herbst auf 374 Millionen Euro addieren werden, sind die externen, aber auch internen Erwartungen bei Hertha natürlich gestiegen. Doch der Umbruch des Teams, die Verpflichtung von neuen Profis, der Aufbau einer neuen Hierarchie und die sportliche Entwicklung verliefen in der neuen Corona-Saison bisher holprig. Für den erfahrenen Coach Labbadia gilt als erste Prämisse, «die Dinge, die wir nicht verändern können, abzuhaken». Es gehe jetzt darum: «Wie schaffen wir es, konstanter zu werden und die Dinge, die noch nicht funktionieren, abzustellen.»

Rückendeckung erhielten Labbadia und Hertha für ihren Kurs vom Coach des nächsten Kontrahenten, Julian Nagelsmann: «Sie haben sehr gute Investitionen getätigt. Die Aufbruchstimmung in Berlin ist nicht unbegründet. Die Truppe ist deutlich besser als drei Punkte.» Das will der Fünfzehnte Hertha beim Ersten Leipzig auch beweisen. Ein großes Probleme dabei: Mit den negativen Ergebnissen ist beim kickenden Personal die Leichtigkeit verloren gegangen, wie Labbadia einräumte. Deshalb habe er in der Vorbereitung auf das Leipzig-Spiel nun versucht, Spielfreude reinzubringen, einen Mix aus Anspannung und Lockerheit hinzubekommen.»