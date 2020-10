Hertha-Trainer dämpft Erwartungen: Keine großen Namen geholt

Hertha-Trainer Bruno Labbadia sieht nach Ablauf des Transferfensters keinen Anlass für hochtrabende Saisonziele des Berliner Fußball-Bundesligisten.

«Wir haben nicht die großen Namen oder die fertigen Spieler geholt, wir haben die drittjüngste Mannschaft», sagte Labbadia nach dem Training am Mittwoch. Mit den Transferaktivitäten zeigte sich der 54-Jährige nur bedingt zufrieden. «Wir hatten einiges anders vor. Aber wir haben klare Vorgaben aufgrund der Situation, die in der Welt herrscht, die auch in der Bundesliga herrscht», sagte Labbadia.