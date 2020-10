Steigende Corona-Zahlen: Hertha verkauft noch keine Tickets

Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann den Ticket-Vorverkauf für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart nicht wie geplant beginnen. Wie der Hauptstadtclub am Dienstag bei Twitter mitteilte, sind die «steigenden Corona-Infektionszahlen in Berlin» der Grund für die Maßnahme. Eigentlich sollte es von Dienstag an Karten für die Begegnung am Samstag in einer Woche (17. Oktober, 15.30 Uhr) im Olympiastadion geben.

«Wir stehen in Kontakt mit den zuständigen Behörden und informieren über einen neuen Termin, sobald wir mehr wissen», hieß es in dem Hertha-Tweet. Für das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:3) hatte Hertha BSC Ende September 4000 Karten für Fans angeboten.

