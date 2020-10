FC Bayern München gegen Hertha BSC ohne Zuschauer

Der FC Bayern München bestreitet auch sein Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (18.00 Uhr) in der Allianz Arena gegen Hertha BSC ohne Zuschauer. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag unter Bezug auf die Stadt München mit. Demnach traf das Münchner Gesundheitsamt «diese Entscheidung aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie».

