Senat verwehrt Hertha BSC höheres Zuschauer-Kontingent

Beim Saison-Heimauftakt am Freitagabend (20.30 Uhr) in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt hatte die Hertha ohnehin noch mit der weiter gültigen Obergrenze geplant. Schon für das nächste Heimspiel am 17. Oktober gegen den VfB Stuttgart hofft man aber weiterhin auf eine Anhebung auf die für andere Bundesliga-Clubs gültigen 20 Prozent der Stadionkapazität, wie der Verein am 22. September 2020 auf Anfrage mitteilte. «Natürlich freuen wir uns, sollte die Verordnung wie in anderen Bundesländern angepasst werden», sagte ein Club-Sprecher.