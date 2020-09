4:1: Hertha siegt in Bremen

Die neue Saison ist gerade einmal 90 Minuten alt, doch bei Werder Bremen ist die Ernüchterung schon wieder groß. Vom so viel propagierten Neuanfang ist gegen Hertha BSC nichts zu sehen.

«Natürlich ist die Enttäuschung bei der Mannschaft und bei mir groß», sagte der Werder-Trainer nach dem in allen Belangen ernüchternden Saisonstart. «Insgesamt war es in vielen Belangen nicht gut genug, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen.»

Dabei waren die Hoffnungen auf einen guten Auftakt nach der Katastrophen-Saison 2019/20 groß bei den Grün-Weißen. Das neue Werder hatte in der positiv verlaufenen Vorbereitung Zuversicht keimen lassen, die Rückkehr von immerhin 8400 Zuschauern ins Weserstadion sorgte ebenfalls für eine hoffnungsvolle Grundstimmung. Doch dann folgten 90 Minuten, die auf frappierende Art und Weise an die vielen Rückschläge in der vergangenen Spielzeit erinnerten. Werder machte einfach so weiter wie zuvor und setzte seine eklatante Heimschwäche auch gegen den bisherigen Lieblingsgegner Hertha BSC fort.