Stadionfrage: Flughafen Tegel «schwierig umsetzbar»

Bei der Suche nach einem neuen Stadion-Standort für den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC gibt es keine Bewegung. «Richtig ist, dass ein neues Stadion am Flughafen Tegel und am nahegelegenen Festplatz schwierig umsetzbar erscheint», sagte ein Sprecher der Sportverwaltung der Deutschen Presse-Agentur. Der Senator für Inneres und Sport, Andreas Geisel, hatte einen Stadionneubau an einem der beiden Standorte favorisiert. Allerdings ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr kaum gegeben.

Ob Hertha jetzt wieder auf eine Arena im heimischen Olympiapark hoffen darf, bleibt aber ungewiss. «Hinsichtlich des Olympiageländes gibt es keinen neuen Stand», sagte der Sprecher. Bei einem Neubau im Olympiapark hätten Wohnungen abgerissen werden müssen. Die Gespräche mit der Wohngenossenschaft über Abriss und Umquartierung der Mieter waren aber gescheitert. Hertha hatte damals gedroht, notfalls ins benachbarte Bundesland Brandenburg umzuziehen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr