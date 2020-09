0:2 beim HSV: Hertha verliert ersatzgeschwächt Generalprobe

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die Generalprobe für den Pflichtspielauftakt in der ersten DFB-Pokalhauptrunde am Freitag bei Eintracht Braunschweig verloren. Am Samstag kassierte das Team von Trainer Bruno Labbadia beim 0:2 (0:2) beim Zweitligisten Hamburger SV die dritte Niederlage in vier Testspielen. Die Berliner zeigten sich im Vergleich zum 0:4 gegen Eindhoven vor Wochenfrist stark verbessert, konnten aber aus ihren Möglichkeiten kein Kapital schlagen. Die Tore für den HSV erzielten im leeren Volksparkstadion Aaron Hunt per Handelfmeter (7. Minute) und Lukas Hinterseer (34.).

© dpa

Labbadia war angesichts der zahlreichen Nationalmannschafts-Abstellungen ersatzgeschwächt in die Hansestadt gereist. Neben Dedryck Boyata fehlte auch noch Defensivkollege Niklas Stark mit einem Infekt. Dafür standen die drei niederländischen U21-Nationalspieler Javairo Dilrosum, Deyovaisio Zeefuik und Daishawn Redan, die nicht zum Länderspiel in Belarus abgestellt werden mussten, in der Anfangsformation.

Die Berliner kassierten früh den Rückstand durch den von Hunt verwandelten Foulelfmeter. Unbeeindruckt drückte Hertha anschließend auf den Ausgleich und kam auch zu einigen Möglichkeiten. Inmitten der Drangphase traf überraschend Hinterseer bei einem Gegenangriff. Vier Minuten später scheiterte der umtriebige Zeefuik am Außenpfosten.

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Herthaner agil. Der starke Matheus Cunha verfehlte mit einem Kopfball nur knapp den Anschlusstreffer (56.), zwölf Minuten später kam Zeefuik einen Schritt zu spät, sodass Hertha das dritte Testspiel in Folge nach Eindhoven und Ajax Amsterdam (0:1) ohne eigenen Treffer beendete.