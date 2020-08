Labbadia sucht nach Testpleite Führungsspieler

Bruno Labbadia befindet sich nur zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt von Fußball-Bundesligist Hertha BSC immer noch auf der Suche nach Führungsspielern. «Wir sind dabei eine Achse aufzubauen und das ist das Schwierigste von allem. Das hat man heute gesehen, dass zu wenig auf dem Platz gesprochen wird. Das ist unser Manko, das extremst ist», sagte der Trainer nach der herben 0:4-Niederlage am Samstag gegen das niederländische Spitzenteam PSV Eindhoven.

Doch im letzten Spieljahr gab es noch Typen wie Vedad Ibisevic oder Per Skjelbred, die «einfach führten ohne groß zu reden.» Doch die Achsenspieler sind nicht mehr da und auch eine Rückkehr von Kapitän Ibisevic, der auf dem Sprung zu Schalke ist, als gestandener Führungsspieler ist nicht angedacht. «In den letzten zwei, drei Jahren ist die komplette Achse verloren gegangen. «Das ist jetzt der Umbruch, den wir haben, den wir gehen müssen», sagt Labbadia, «wir versuchen das jeden Tag anzusprechen. Aber da kann man auch keinen reindrängen in die Rolle, teilweise aus Sprachgründen.» Die Rolle zum Führen müsse von innen kommen.

«Eine Achse baut man nicht in drei, sechs oder acht Wochen», sagt der Trainer, «das heißt aber nicht, dass wir deswegen keine Ergebnisse liefern müssen.» In zwei Wochen steht die erste DFB-Pokalrunde mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig an, ehe eine Woche später die Berliner zum Saisonauftakt bei Werder Bremen antreten müssen. Labbadia bleibt noch ein Testspiel am kommenden Samstag beim Hamburger SV, um an der Achse zu feilen. Die Abstellungen während der Länderspielpause machen die Aufgabe für den Trainer nicht leichter.