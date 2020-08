Hertha BSC mehrere Wochen ohne Ascacibar: Maier fehlt krank

Hertha BSC muss erneut mehrere Wochen ohne Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar auskommen. Der 23-jährige Argentinier hat sich im Training eine Mittelfußverletzung zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Ascacibar hatte bereits zum Ende der vergangenen Saison wegen einer schweren Fußprellung länger pausieren müssen. Nun soll der Fuß mit einem sogenannten Airwalker ruhiggestellt werden.

Beim Training am Donnerstag fehlte auch U-21-Nationalspieler Arne Maier. Der Mittelfeldspieler meldete sich am Morgen wegen einer Magen-Darm-Erkrankung ab. Wie lange der 21-Jährige pausieren muss, war vorerst unklar. Am Wochenende soll Maier zum Kader der deutschen Junioren-Auswahl für die EM-Qualifikationsspiele gegen Moldau und in Belgien reisen.