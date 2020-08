Hertha siegt 2:0 im ersten Test gegen Viktoria Köln

Labbadia tauschte sein Team zur Halbzeit komplett aus. Die Berliner, die ihre Vorbereitung auf den Bundesliga-Start in einem Monat bei Werder Bremen die gesamte Zeit im heimischen Olympiapark bestreiten, hatten in ihrem ersten Wettkampf noch größere Mühe, System und Rhythmus zu finden. «Das ist normal. Wir haben im Training keinen Millimeter Rücksicht genommen auf das Spiel», sagte Labbadia und schloss noch zufrieden an: «In beiden Halbzeiten haben wir keine Torchance zugelassen und selbst zwei Tore erzielt.»