Labbadia will neue Hertha-Achse bauen

Auf ihren künftig üblichen Mittagsschlaf mussten Millionen-Neuzugang Lucas Tousart und seine Kollegen noch einmal verzichten. Erst am Dienstagabend erwartete Trainer Bruno Labbadia die verspätete Lieferung der extra georderten Matratzen.

Auf ein Trainingslager wird nicht nur wegen der Corona-Pandemie verzichtet. Geübt wird bis zum Liga-Saisonstart am 18. September auf dem heimatlichen Olympia-Gelände. «Sie müssen nicht im Hotel sitzen, können hier lange Tage verbringen», berichtete Labbadia. Sehr früh morgens werde er die Spieler in den kommenden Wochen in den roten Backsteingebäuden unweit des Olympiastadions erwarten. Am Dienstag hatte Labbadia 22 Profis für die erste Trainingseinheit auf dem benachbarten Schenkendorffplatz zur Verfügung. Die Spieler zeigten sich erstmals in den neuen blau-weiß gestreiften Trikots, auf denen nach der Trennung von «Tedi» allerdings noch ein Sponsor fehlte.