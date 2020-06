Labbadia: Abschiedsfrühstück auch für suspendierten Kalou

Der nach seinem umstrittenen Corona-Video suspendierte Salomon Kalou soll bei Hertha BSC wie alle anderen scheidenden Spieler bei einem gemeinsamen Frühstück verabschiedet werden. Das kündigte Trainer Bruno Labbadia am Samstag bei einer Video-Pressekonferenz an. Einen Tag nach dem letzten Saison-Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach will Labbadia seine Spieler am kommenden Sonntag vor dem Urlaub noch einmal zu einer Teamsitzung und einem Frühstück bitten. «Da hoffe ich zum Beispiel auch, dass Salomon Kalou auch dazu kommt, weil er in der Saison dabei war», sagte Labbadia.

Kalou hatte kurz vor dem Re-Start der Bundesliga Anfang Mai mit einem Live-Video aus der Hertha-Kabine für große Aufregung gesorgt, da er bei der Aktion eigene Verstöße gegen die Corona-Regularien beging und andere dokumentierte. Noch am gleichen Tag war der 34-jährige Ivorer von seinem Club suspendiert worden. Kalous Vertrag bei der Hertha endet ohnehin zum 30. Juni. Manager Michael Preetz hatte mehrfach betont, dass ihm die unvermeidliche Suspendierung leid tue, da Kalou in seinen sechs Jahren bei Hertha bis zu seinem Video ein vorbildlicher Profi gewesen sei.

