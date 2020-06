Labbadia zu Luft-raus-Vorwurf: «Despektierlich»

Nein, diesen Verdacht wollten weder Hertha-Trainer Bruno Labbadia, noch Manager Michael Preetz auf ihren Profis sitzen lassen. Die Sportliche Leitung des Berliner Fußball-Bundesligisten wehrte sich nach einer turbulenten Saison vehement gegen den Vorwurf, bei Hertha BSC sei vor den abschließenden Saisonspielen gegen die Champions-League-Anwärter Leverkusen und Mönchengladbach schon die Luft raus.

«Das finde ich despektierlich», sagte Labbadia am 18. juni 2020 auf eine entsprechende Frage in der Video-Pressekonferenz. «Wir haben wirklich voll dagegen gehalten. Ich habe nichts davon gesehen, dass die Luft raus ist», sagte Labbadia mit Hinweis auf das jüngste 1:2 in Freiburg. Dort habe sein verletzungsbedingt arg reduziertes Team «voll am Anschlag» gespielt und sei «an die Grenzen» gegangen, obwohl es für den Gegner noch um sehr viel ging.