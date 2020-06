Hertha BSC ein Spiel ohne gesperrten Verteidiger Boyata

Hertha BSC muss nur für ein Spiel auf Innenverteidiger Dedryck Boyata verzichten. Der 29 Jahre alte Belgier wurde am Montag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zur Mindeststrafe nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:4) verurteilt. Boyata fehlt den Berlinern in der Bundesliga damit im Spiel am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg.

Im folgenden Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen darf er wieder mitwirken. Die DFB-Richter werteten das Foul von Boyata am Frankfurter Stürmer Bas Dost am vergangenen Samstag lediglich als unsportliches Verhalten. Gegen Freiburg soll ihn Nationalspieler Niklas Stark in der Hertha-Abwehr vertreten.

