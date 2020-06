Hertha mit Rot und 1:4 gegen Frankfurt

Hertha BSC quält sich Richtung Ziellinie. Zwar sind mit dem 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga endlich die Restzweifel zerstreut, dass die Berliner in dieser verrückten Saison zumindest mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben.

Doch das 1:4 (1:0) am Samstag im Geisterspiel gegen Eintracht Frankfurt zeigte deutlich die auch unter Trainer Bruno Labbadia wieder zunehmenden Probleme. «Mit dem Ball haben wir das Positionsspiel sehr gut gemacht. Aber wir haben es nicht ausgespielt», sagte der Trainer, der erstmals mit einem seiner Teams gegen die Eintracht verlor.

Nach der Hertha-Führung durch Krzysztof Piatek in der 24. Minute und einer Roten Karte für Manndecker Dedryck Boyata kurz vor der Pause gelangen Bas Dost (51.), André Silva (62. und 86.) und Evan Ndicka (68.) die Gäste-Tore. «Ich finde, wir sind verdient in Führung gegangen. Mit der Verletzung von Per (Skjelbred) und der Roten Karte gegen Dedryck (Boyata) hatten wir zwei Leute aus dem Zentrum verloren», erklärte Labbadia. «Die Rote Karte hat alles entschieden», meinte dann auch Frankfurts Torjäger Dost.