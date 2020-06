Vorsicht vor der Eintracht: Labbadia warnt

Bruno Labbadia hält den tabellarischen Verlockungen stand. Nur zwei Plätze fehlen Hertha BSC noch auf die internationalen Ränge. Durch den Einzug des FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen ins DFB-Pokalfinale reicht der siebte Platz in der Tabelle der Fußball-Bundesliga für die Qualifikation zur Europa League. Hertha ist Neunter vor dem 31. Spieltag. Vier Partien also insgesamt noch, 12 Punkte maximal, fünf Zähler beträgt der Rückstand der Berliner auf die TSG 1899 Hoffenheim auf dem siebten Platz.

Soweit will Labbadia nicht schauen, soweit will Labbadia nicht rechnen. «Ich bleibe dabei, wir machen uns wenig Gedanken, was in vier Spielen ist», sagte der 54-Jährige am Donnerstag in einer Video-Pressekonferenz. «Wir lassen es auf uns zukommen.» Denn oberstes Gebot war bei seiner überraschenden Ankunft inmitten der Corona-Pause: Klassenverbleib.