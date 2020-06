Hertha schielt nach oben: «Brauchen Top-Organisation»

Michael Preetz erwartet «eine intensive Auseinandersetzung», Bruno Labbadia verlangt von seinem Personal eine «Top-Organisation». Hertha BSC tritt als Mannschaft der Stunde zum nächsten Geisterspiel in der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund an und schielt zumindest vorsichtig nach oben. «Wenn wir können, wollen wir versuchen, dem Gegner auch immer unser Spiel aufzuzwängen», erklärte Trainer Labbadia trotz des nächsten starken Gegners.

Die Berliner möchten auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die Ungeschlagen-Serie unter ihrem neuen Chefcoach fortsetzen. Was es dazu braucht, ist dem Trainer klar: «Wir müssen defensiv toporganisiert sein - und auch mit dem Ball einiges tun und uns zeigen. Gegen Dortmund ist das nicht so einfach. Entscheidend wird sein, wie reagieren wir auf bestimmte Phasen.» Der letzte Hertha-Sieg in Dortmund datiert vom Dezember 2013 (2:1).