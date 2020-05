Hertha mit Jarstein im Tor gegen Hoffenheim

Bei Hertha BSC kehrt zum Bundesliga-Neustart nach der Coronavirus-Pause Rune Jarstein (35) zurück ins Tor der Berliner. Der Norweger hatte seinen Platz vor der Saisonunterbrechung nach schwächeren Leistungen an Thomas Kraft (31) verloren. «Wir werden Rune Jarstein das Vertrauen schenken, aber genauso sind wir froh, dass wir Thomas in der Hinterhand haben», sagte der neue Trainer Bruno Labbadia vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei 1899 Hoffenheim.

Vor seiner Premiere als Hertha-Chefcoach will Labbadia den Fokus auf eine «stabile Ordnung» in der Mannschaft legen. «Es geht nicht darum, was wir unbedingt wollen, sondern, was kann die Mannschaft jetzt leisten», sagte Labbadia. Die Berliner waren vor einer Woche erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. «Es geht nicht um Titel. Es geht darum, dass wir die Liga erhalten», sagte der 54-Jährige.

Hertha BSC liegt nach den bislang absolvierten 25 Spielen auf dem 13. Rang und hat sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Labbadia war in der Coronavirus-Pause Mitte April als Nachfolger des zuletzt glücklose Alexander Nouri als neuer Trainer verpflichtet worden.

